Apre a Milano “Fiori all’occhiello”, il primo negozio dedicato al verde curato da giovani con disabilità intellettiva

Fondazione La Comune - impresa sociale impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente per giovani con disabilità - lancia il nuovo negozio “Fiori all’Occhiello”. Fiori all’Occhiello nasce come ulteriore tassello di un progetto dedicato ad accompagnare giovani con disabilità intellettiva verso la conquista dell’autonomia. Il personale del negozio sarà composto da professionisti con esperienza nel settore che lavoreranno fianco a fianco dei giovani per dare vita a questa straordinaria nuova avventura. Il negozio, oltre alla vendita di piante e fiori, offrirà diversi servizi, rivolti sia ai privati che alle aziende, dalla creazione di composizioni floreali per ogni occasione alla manutenzione del verde di interni e esterni, passando per l'allestimento e la manutenzione di balconi e terrazzi, la fornitura del verde per uffici, alberghi e ristoranti, la realizzazione di catering floreali per aziende e privati, la fornitura di fiori per banchetti solidali del terzo settore, o la realizzazione di orti didattici presso le scuole. “Il progetto - dichiara Marco Marzagalli, Presidente di Fondazione La Comune - affonda le proprie radici nella volontà di accompagnare giovani con disabilità intellettiva verso la conquista graduale di autonomia e indipendenza. Tutto è iniziato con l’abitare indipendente, grazie all'esperienza delle Case Comuni, nato in collaborazione con Fondazione Cariplo, e la sperimentazione di un modello di co-housing lontano da logiche assistenzialistiche. Successivamente i giovani hanno iniziato ad affrontare il mondo del lavoro: da più di un anno abbiamo preso in gestione le serre all'interno della Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano Boscone, per permettere ai giovani di essere inseriti in un vero e proprio contesto lavorativo. Ora è il momento di affrontare una nuova sfida, quella della relazione: il contatto con il pubblico e il confronto con le persone che vogliono acquistare le piante e i fiori.” Inizia così l'avventura del negozio “Fiori all'Occhiello", il primo store a Milano dedicato al verde curato da giovani con disabilità. Fondazione La Comune invita tutta la collettività alla giornata di inaugurazione del nuovo negozio, sabato 11 dicembre dalle ore 15 in Via Adige 6 a Milano, per trascorrere insieme un bellissimo momento di condivisione e socialità e per dare ufficialmente il via a questa straordinaria sfida. Per maggiori informazioni: https://www.fondazionelacomune.org/2021/11/29/apre-il-nostro-negozio-di-fiori-in-via-adige/