Fitness Walk 2024, al Parco Sempione una camminata a ritmo di musica

Quando Dal 10/02/2024 al 10/02/2024 Orario non disponibile

Sabato 10 febbraio all'Arco della Pace arriva Fitness walk, una camminata aperta a tutti a ritmo di musica, arricchita con esercizi di fitness sia statico che dinamico, utilizzando le cuffie con sistema wireless.

La distanza percorsa in totale sarà di 5 km.

Programma

Di seguito il programma della giornata:

. Check-in alle ore 15:30 all’Arco della Pace, sui gradoni lato dei Bar, Via Cagnola

. Partenza alle ore 16

. Ritorno al punto di partenza, previsto per le 17:10 circa (le cuffie restituite al momento del check out verranno immediatamente sanificate e pulite da TM Service, società specializzata in sanificazione di attrezzature.)

Come iscriversi

Per iscriversi è necessario visitare il sito dedicato.