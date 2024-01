Flannery reading room. Leggiamo “Stella maris” di McCarthy

La Scuola Flannery O'Connor nasce dalla collaborazione tra il celebre scrittore Luca Doninelli e il Centro Culturale di Milano e opera da diversi anni organizzando corsi, laboratori e incontri. Il suo desiderio è, attraverso corsi di scrittura narrativa, di scoprire il talento di ciascuno all'interno del tempo che viviamo, paragonandosi alla grande letteratura.

“Ma io ti dico che condividere la lettura anche solo di qualche decina di libri costituisce un vincolo ben più potente del sangue” McCarthy

Prova l’esperienza di un gruppo speciale di Lettura.

Leggiamo insieme, con la guida di Benedetta Centovalli, editor e agente letterario, quello che è ritenuto il miglio libro dell’anno: Stella Maris di Cormac McCarthy.

(a Novembre e Dicembre scorsi abbiamo letto “Il passeggero”, dello stesso autore)

Le iscrizioni sono aperte e il plus di un appassionante confronto guidato da un cultore della scrittura e della lettura dà alla Reading room un carattere unico.

Ci troveremo nella Sala Lettura del CMC per quattro momenti, per arrivare al cuore del testo e dell’autore che ha lasciato il suo testamento con questo romanzo, complesso e affettivo.

Conoscersi, condividere le interpretazioni, leggere insieme è per capire meglio e amare di più. è possibile anche partecipare online.

Ma con Benedetta Centovalli che porterà anche due ospiti, una fisica teorica e uno dei massimi esperti italiani di AI, Marco Gori docente nell’università di Siena e in Francia, Stefania De Curtis dell’Istituto di Fisica Nucleare di Firenze possiamo scoprire come è fatto un libro, come lavora il suo autore, imparando a leggere con maggior consapevolezza di lingua, tecniche e temi.

E per ‘chi ne ha’, propedeutico alla scrittura di testi in proprio.



Ospiteremo:

Stefania De Curtis

Direttore del Galileo Galilei Insitute e docente presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Firenze



Professore ordinario, dirige l’Artificial Intelligence Laboratory a Siena. E’ nella lista dei Top Italian Scientists