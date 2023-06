"Flirt" di e con silvia torri alla corte dei miracoli

Silvia Torri / Créature Ingrate

FLIRT

di e con Silvia Torri

aiuto regia Rita Giacobazzi

musiche Niccolò Pozzi

premio "Festival Internazionale Incanto 2019"

premio "minimo Teatro Festival 2019

con il sostegno di Théatre des Marionnettes de Genève, Festival Incanti, Teatro delle Briciole, CTA - Centro Teatro Animazione e Figure, Teatro del Buratto, Teatro del Drago, Teatro del Lavoro e Is Mascareddas



> Sesto appuntamento di sCorte teatrali

rassegna teatrale a cura di Compagnia Carnevale e Corte dei Miracoli

ingresso 10 euro + eventuale tessera associativa (5€)

Una donna. Una stanza. Un preservativo femminile. Ricordi del passato e incertezze del presente animano in mondo di oggetti che, con ironia e intelligenza, si interrogano sulla vita e sui rapporti interpersonali. In un mondo che dà poche certezze, è possibile proteggersi?



> Silvia Torri è attrice e marionettista. Nel 2013 si diploma alla Scuola Internazionale di Teatro Arsenale (MI) e inizia a lavorare per il Teatro Laboratorio Mangiafuoco e il regista Paolo Trotti. Nel 2018 crea il suo primo spettacolo "Flirt" con il quale vince il primo premio de "Progetto Cantiere Incanti" al "Festival Internazionale di Figura Incanti" (TO) e il premio "Minimo Teatro Festival" a Palermo. Dal 2020 vive a Tolosa (FR) dove collabora con la regista Nathalie Nauzes per AntigoneS per il Theatre Garonne Scène Europenne. Co-fonda la compagnia Créature Ingrate con la quale crea la produzione italo-francese "Bozzoli", vincitore del premio nazionale italiano per il sostegno alle compagnie emergenti "Risonanze Network 2021.