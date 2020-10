Flor Milano, due giorni di fiori e piante al Castello Sforzesco. Si entra gratis

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, Piazza Castello ospiterà la prima edizione milanese di Flor, mostra-mercato florovivaistica che da oltre quindici anni colora il centro di Torino e che è diventata, nel tempo, tra i principali appuntamenti italiani per gli appassionati.

Oltre cinquanta florovivaisti

All’evento, gratuito per il pubblico, saranno presenti oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia, con un’amplissima partecipazione di vivaisti milanesi e lombardi, che proporranno le proprie eccellenze, ideali per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi: si andrà dalle piante succulente a quelle carnivore, passando per una grandissima varietà di orchidee di ogni tipo, di cui la Lombardia è l’incontrastata capitale italiana.

E, ancora, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e cornioli.

Come da tradizione di Flor, ci sarà spazio poi per l’oggettistica per il giardinaggio, bulbi vasi, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie. "Una manifestazione" scrivono gli organizzatori "che vuole coinvolgere tutti, dagli esperti di giardinaggio ai neofiti del green che stanno affinando il loro pollice verde, fino ai semplici curiosi, che possono semplicemente passeggiare tra i banchi di FLOR, godersi i colori e i profumi della Natura e scoprire, magari, una nuova passione".

Le norme anti-covid

Nel pieno rispetto delle restrizioni imposte per contrastare COVID19. FLOR Milano si svolgerà all’aperto e sarà garantito un ampio distanziamento tra un banco e l’altro per evitare assembramenti.

FLOR Milano è organizzata dall’Associazione Società Orticola del Piemonte.