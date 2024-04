Flora et Decora 2024, i colori della primavera arrivano a Milano

Dal 5 al 7 aprile a Milano torna Flora et Decora, la manifestazione dedicata ai fiori e alle piante decorative.

La nuova edizione

La nuova edizione si terrà all'Arco dela Pace, che orpiterà la tre giorni dedicata, come scrivono gli organizzatori "alla bellezza, all'eleganza e alla qualità tutta italiana".

Tra i numerosi eventi previsti, la Garden School, ideata da Lamberto Rubini, organizzatore di Flora et Decora, e coordinata dal giornalista del verde e dell’ambiente Gaetano Zoccali.

E ancora: le visite guidate da Artema nei luoghi storici quali il parco Sempione, il Castello Sforzesco e l’Arena Civica, completeranno questa tre giorni dedicata alla bellezza e alla storia della città.

Informazioni utili

La manifestazione sarà come da tradizione ad ingresso libero, così come i vari eventi e seminari organizzati per tutti i visitatori.