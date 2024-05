Flower art boxes - fuori orticola 2024

Orario non disponibile

Quando Dal 07/05/2024 al 07/06/2024 Orario non disponibile

Anche quest’anno la Salamon Fine Art partecipa co con gioia all’iniziativa Fuori Orticola



Per l’occasione le artiste botaniche:



Silvia Molinari e Margherita Leoni



Presenteranno opere che possono diventare oggetti, complementi d’arredo di design personalizzabile.



Paraventi, contenitori, scatole, ventagli e quanto offerto dalla loro fantasia.



Un anno di lavoro per mostrare altre modalità espositive delle loro opere, senza dimenticare la funzione originaria: testimoniare con grazia e poesia la bellezza botanica.



Inaugurazione martedì 7 maggio

fino al 7 giugno



Apertura straordinaria sabato e domenica, 11 e 12 maggio



Orario galleria

Lunedì - Venerdì | 15 -19

Ingresso libero