Per chi ama la musica è in arrivo FLUXUS - Tra le onde della musica, un concerto per famiglie e bambin*.

La performance dei musicisti si svilupperà in un’opera estemporanea e collettiva grazie all’interazione del gruppo di grandi e piccoli, si “seguirà il flusso” della musica, ma anche quello delle lallazioni e dei movimenti dei più piccoli che daranno spunto a forme di improvvisazione e variazioni coraIi.



Un’esperienza autentica dove l’ascolto di musica codificata, adattata per piccole orecchie e proveniente dai generi musicali più diversi: il jazz, la classica, la musica etnica, il pop o il blues, stimolerà la curiosità verso qualsiasi genere musicale e permetterà l’improvvisazione e l’interazione tutt* insieme.



Chiara Bottelli, Stefano Corradi, Mell Morcone e Anna Pedrazzini saranno i protagonisti di questa performance musicale inedita: quattro musicisti esperti che credono nella potenza del mezzo musicale come esperienza di ascolto per famiglie e bambin*. Perché musica è cultura, ma anche emozione.





Domenica 8 ottobre

presso cascina Merlata, via Pier Paolo Pasolini 3

Per iscrizioni: https://forms.gle/qtjgReeDpKsEiS518



Domenica 15 ottobre

presso Redo Merezzate, via Colorni

Per iscrizioni: https://forms.gle/yHQzmMdcdwBF3UxBA



Domenica 19 novembre



Per iscrizioni: https://forms.gle/mVKk7FhR75eAfobY9