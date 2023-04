Fluxus - tra le onde della musica - quartetto bottelli, corradi, morcone, pedrazzini

FLUXUS è un concerto per famiglie dove la performance dei musicisti si sviluppa in un’opera estemporanea e collettiva grazie all’interazione del gruppo di grandi e piccoli.



Quattro musicisti conducono il pubblico nella risonanza corporea e nel canto partecipato. Un’esperienza autentica dove l’ascolto di musica codificata, adattata per piccole orecchie e proveniente dai generi musicali più diversi, il jazz, la classica, la musica etnica, il pop o il blues, stimola la curiosità verso qualsiasi genere musicale e permette l’improvvisazione e l’interazione tutti insieme.



FLUXUS si propone anche la fuoriuscita della produzione musicale da luoghi usuali come le sale da concerto, per approdare in spazi ampi e luminosi, all’aperto o al chiuso, dove il pubblico di famiglie possa sedersi comodamente a terra e possa immergersi in un’atmosfera di rilassata e divertita partecipazione.





Orario 15.30-16.15 per famiglie con bambin* da 4 a 8 anni

Orario 17.00-17.45 per famiglie con bambin* da 0 a 4 anni





Per iscrizioni: https://forms.gle/mVKk7FhR75eAfobY9