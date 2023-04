Le case volanti di Laurent Chéhère atterrano a Milano,

insieme ad un nuovo catalogo edito da Pazzini.



Dal 6 aprile al 14 maggio 2023, Arte in Salotto, in collaborazione con la propria Partner in Art, la storica

Galleria Forni di Bologna, ospita nella galleria in Brera la mostra personale del fotografo francese

Laurent Chéhère.



Sono dieci le fotografie esposte, stampate su carta Fine Art e montate su d-bond e plexiglass.

Viene inoltre presentata per la prima volta in esclusiva l’ultimissima fotografia terminata da Chéhère nel

febbraio del 2023 dal titolo “I tre samurai”.



“Se i muri potessero parlare”, scrive Marion Thierry nel testo critico che accompagna il catalogo, edito da

Pazzini nel marzo 2023. Lo sguardo di Chéhère è capace di far risorgere questi edifici della periferia parigina dalle loro macerie e di raccontare la commedia umana che vi si svolge all’interno. Da semplici contenitori essi si trasformano in luoghi surreali, custodi di segreti e curiosità, ricchi di dettagli simbolici, metafore e citazioni. Attraverso un lucernario o una finestra ci troviamo immersi nelle contemplazioni di Tarkovskij, nelle fantasticherie di Kurosawa e Cocteau, nelle fantasie drammatiche di Renoir, nei crepuscoli siciliani di Visconti, nell’oscurità innocente di Miyazaki, nella stravaganza felliniana in quella che possiamo considerare una vera e propria dichiarazione d’amore per il cinema.



Classe 1972, Laurent Chéhère nasce a Parigi. Vive a Ménilmontant, un quartiere popolare della capitale francese, una vera Torre di Babele, crocevia di persone e storie provenienti dal mondo intero. È qui che ha scoperto la passione per i viaggi e per le diverse culture, passione che ha saputo trasferire nella serie Flying Houses iniziata nel 2012 e che continua, fotografia dopo fotografia, a riscuotere un grande successo di pubblico.



Il ciclo è stato esposto in numerose manifestazioni in tutto il mondo, approdando nel 2019 a Bologna, alla Galleria Forni, e ora a Milano - da Arte in Salotto - con le più recenti fotografie dell’autore.