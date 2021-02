Ferrovie e autostrade: Fnm perfeziona acquisizione di Milano Serravalle

Nasce così il polo per la gestione del sistema di mobilità in Lombardia che integra il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale su gomma e l’infrastruttura autostradale

Fnm ha perfezionato l’acquisizione dell’82,4% del capitale sociale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali da Regione Lombardia in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 3 novembre scorso. La partecipazione sale al 96%. Nasce così il polo per la gestione del sistema di mobilità in Lombardia che integra il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale su gomma e l’infrastruttura autostradale.

Contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione, Autostrada Pedemontana Lombarda – società concessionaria per le attività di progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico di Gaggiolo e delle opere connesse – è uscita dal perimetro di consolidamento della Milano Serravalle per effetto della sottoscrizione e liberazione in data odierna da parte di Regione Lombardia di un aumento di capitale per complessivi 350 milioni e della conseguente diluizione al 36,5% del capitale sociale della partecipazione detenuta da Milano Serravalle in Pedemontana Lombarda.

Il corrispettivo per l’acquisizione della partecipazione in Milano Serravalle, pari a 519,2 milioni (3,5 euro per azione), è stato integralmente regolato per cassa in data odierna, facendo ricorso a una linea di credito a breve termine sottoscritta in data 28 gennaio con un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase Bank, Bnp Paribas, in qualità di enti finanziatori. Il finanziamento, per un ammontare massimo di 650 milioni, non è assistito da garanzie e dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione al massimo entro il mese di gennaio 2022.