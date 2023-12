Oggi a Milano si regalano focaccia genovese e pesto

Un gustosissimo angolo di Liguria in piazza a Milano. Oggi, dalle ore 13, in piazza Città di Lombardia è in programma l'evento "Dalla Liguria alla Lombardia, la focaccia di Natale". Per l'occasione a chiunque sarà presente verranno regalati assaggi di focaccia genovese e pesto, fino a esaurimento scorte.

I presidenti delle due regioni, Attilio Fontana e Giovanni Toti, si incontreranno nell'igloo allestito in occasione delle festività natalizie per suggellare il "patto di amicizia" tra le due regioni attraverso il quale, come avviene da anni, la Lombardia offre alla Liguria l'albero di Natale posizionato a Genova in piazza de Ferrari, proveniente da Ponte di Legno, in provincia di Brescia, grazie alla collaborazione con Ersaf.

A omaggiare i presenti con le bontà liguri sarà una delegazione della Liguria.