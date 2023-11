Focus Live 2023, un weekend dedicato alla scienza

Dal 3 al 5 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci torna Focus Live, il ricco palinsesto di incontri, installazioni, eventi e spettacoli promossi dal mensile Focus.

Per il sesto anno consecutivo la manifestazione, realizzata in collaborazione a Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e Mediamond - porta a contatto con il pubblico scienziati, divulgatori e ricercatori, ma anche, atleti, artisti, astronauti.

Il ricco programma

Ad animare i tre giorni, un programma sempre più ricco, studiato per coinvolgere, creare interazioni, attivare contaminazioni, fornire sempre più strumenti per cambiare il modo di vedere il mondo, la scienza e la tecnologia.

A inaugurare l’evento, venerdì 3 novembre, alle ore 9.45, insieme a Raffaele Leone, direttore di Focus, il Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Fiorenzo Marco Galli, Carlo Mandelli, AD Mondadori Media ed Elena Grandi, Assessora all'Ambiente e Verde.

Il festival prende il via con l'ologramma di Giovanni Soldini, impegnato in un’impresa che documenterà lo stato di salute degli oceani, per passare poi a parlare di buchi neri con l’astrofisica Virginia Benzi (@quantum_girl_vivi) e di innovazioni nel calcio con Arrigo Sacchi. Tra gli appuntamenti più attesi di sabato, il talk del professore tiktoker Vincenzo Schettini, la storia dell’universo dal Big Banga Homo Sapiens raccontata con humor dall’astrofisico divulgatore Filippo Bonaventura e dal protone Primo, i cruciverboni di Stefano Bartezzaghi e l’omaggio a Galileo dello storico Franco Giudice. Nella giornata di domenica incontri con Massimo Temporelli, il campione di apnea Mike Maric, la fumettista e attivista Altares e il gran finale con Telmo Pievani e Marco Paolini.

“Arrivati alla sesta edizione, posso dire che questo festival della conoscenza è sempre più Focus e sempre più Live”, dichiara il direttore Raffaele Leone. “Sempre più Focus perché lo spirito è quello del magazine, ovvero accrescere la conoscenza stimolando curiosità e divertimento. Sempre più Live perchè ci stiamo impegnando nella ricerca di format e di eventi che non siano solo un incontro dal vivo con scienziati o divulgatori, ma in cui si sperimentino tutte le tecnologie disponibili - realtà aumentata, visori, assaggi di metaverso - per "immergersi" nel sapere. Se a questo aggiungiamo quelle contaminazioni che tanto ci piacciono tra musica, teatro e scienza, ecco che il cerchio si chiude”.

Experience Area

Vedere il mondo con gli occhi delle api, giocare a Twister con un animale cibernetico, viaggiare nel sistema solare, visitare le future basi lunari, farsi fare un ritratto da un artista robot, sono solo alcune delle esperienze che sarà possibile sperimentare negli stand dell’Experience Area. Sarà infatti anche possibile salire su una mongolfiera, camminare tra i dinosauri, "entrare" in un quadro di Claude Monet, vedere il corpo umano dall’interno o incontrare HiQ, il quadrupede robotico studiato per intervenire in situazioni di emergenza come crolli o catastrofi naturali. Non mancheranno laboratori interattivi, scafandri dei palombari e anche … vermi del futuro.

Creators corner

Fa parte delle novità di questa edizione il Creators Corners, lo spazio che Focus Live ha voluto riservare a quei divulgatori che hanno trovato nei social un nuovo modo di parlare di scienza: efficaci, divertenti, rigorosi e accurati, e che sono seguiti da milioni di followers, come delle vere e proprie star. Dalle piattaforme virtuali saliranno quindi sul palco del Creators Corner, tra gli altri, l'etologa Lorenza Polistena (@behanimal sui social) che si soffermerà ad analizzare le abitudini di cani e gatti modificate nella relazione con l'uomo mentre Benedetta Colombo (@benedetta.artefacile) appassionerà il pubblico raccontando la potenza visionaria e ribelle della pittrice messicana Frida Kahlo.

Toccherà poi a tre astrofisici, Giacomo Carrozzo, Fabrizio Oliva e Andrea Raponi, che gestiscono la pagina Facebook Nuovi Mondi, rispondere a tante curiosità sullo spazio. Gli esperti di educazione finanziaria di Bank Station metteranno in guardia contro le illusioni create dalle criptovalute e dai Bitcoins, mentre l'illustratrice e attivista per il clima Alessia Iotti (aka Altares) coinvolgerà i presenti nella creazione di un fumetto; la nutrizionista Giulia Biondi (@bilanciamo su Instagram) metterà in guardia dai falsi guru della nutrizione e il pubblico sarà chiamato a rispondere alle domande del Quizzettone sostenibile con Silvia Moroni (@parlasostenibile), green content creator ed esperta di sostenibilità.

Un intero padiglione per l'Area Kids

Da Geronimo Stilton all'escape room che riproduce la sala di controllo del Cern di Ginevra (e per uscirne bisogna risolvere una serie di giochi e indovinelli), dagli incontri letterari alle attività ludico-scientifiche organizzate dalla redazione di Focus Junior, Focus Pico e Focus Wild in collaborazione con Mondadori Education, saranno tantissimi gli appuntamenti che attendono ragazze e ragazzi tra i 6 e i 13 anni nel padiglione Olona del Museo, che quest'anno è completamente riservato all'area Kids.

Se per l'attesissimo topospettacolo su ambiente e sostenibilità bisogna aspettare domenica, venerdì è all'insegna del girl power con Amalia Ercoli Finzi che, con la figlia Elvira, presenterà il libro Sei un universo. Per sabato, invece, è prevista una visita speciale al sottomarino Enrico Toti (sarà necessaria la presenza di un genitore per ogni bambino). In più laboratori e incontri su astronomia, corpo umano, mondo degli animali e letture per i più piccoli. Tutti i piccoli partecipanti verranno omaggiati da uno zainetto Focus Junior.