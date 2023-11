FollowYourPassion, la mezza maratona e la 10 km tornano in città

Domenica 26 novembre si terrà l'ultima gara del calendario 2023 dell’intenso programma di FollowYourPassion. La maratona prevista è la più grande e la più attesa.

Il programma

La partenza è prevista alle ore 9, prevista la mezza maratona certificata Fidal (21,097km), e la 10km sia in forma competitiva che non competitiva dunque aperta a tutti senza necessità di certificato medico o tessera federale.

Il percorso

Il tracciato della Milano21 è tanto suggestivo quanto veloce. Svela tutte le facce di una città che negli anni è stata capace di rinnovarsi e aprirsi al futuro preservando la sua storia.

A commentare il percorso il Direttore Eventi Luca Lamera: “Partenza e arrivo saranno in via Arona, a due passi dal Velodromo Vigorelli, un altro monumento simbolo dello sport e della città. Per far andare forte le gambe i grandi viali di circonvallazione che congiungono Porta Nuova, Porta Venezia e corso Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese e Porta Vercellina. Un vero spettacolo a tutta velocità, diverse le migliorie apportate, ci sono ben 8 curve in meno rispetto all’anno passato e in totale circa 15 curve in 21,097km. I partecipanti correranno nel centro storico del capoluogo lombardo, con il Duomo e il Castello Sforzesco, ma anche la Darsena, via Manzoni, via Senato, Corso Vittorio Emanuele II e poi con San Babila dritti fino a Porta Venezia. Inoltre il Parco Sempione a fare da traghettatore verso il nuovo quartiere di CityLife. C’è tanto spazio e possibilità per fare il primato personale”.

L'Expo Village di Milano21

Tre giorni di eventi per l’Expo Village di Milano21, aperto da venerdì 24 a domenica 26 novembre, sito presso Mico-Allianz Mico - Fiera Milano Congressi, un’occasione unica per le aziende e i brand di intercettare direttamente sul campo un gran numero di amatori e appassionati di corsa, italiani ed internazionali. Una location esclusiva e funzionale, ideale per uno dei maggiori eventi di running in Italia. Oltre 2000mq di spazio espositivo al coperto, adiacente al viale di partenza e arrivo di Via Arona.

Il pettorale solidale

Anche per il 2023 FollowYourPassion conferma la collaborazione con Sport Senza Frontiere, Onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport. Acquistando un Pettorale Solidale, ogni runner potrà donare una quota libera alla Onlus.