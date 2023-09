A Milano, musica e comicità abbracciano la solidarietà

Le star della canzone e della risata sul palco del 'Carcano' a sostegno dell’assistenza medica domiciliare.

Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21:00, al Teatro Carcano di Milano, si alza il sipario sul grande spettacolo benefico Music ANT organizzato in occasione del 45° anniversario di Fondazione ANT Italia Onlus, la più ampia realtà non profit che assiste gratuitamente a domicilio i malati di tumore e offre progetti di prevenzione oncologica gratuiti.

Music’ANT : uno spettacolo benefico ricco di sorprese

Dal 1985 ANT ha curato 150.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria) e ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 23 équipe di medici, infermieri, psicologi e specialisti che assicurano cure gratuite, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia.

La serata di musica e comicità sarà ricca di sorprese e dell’entusiastica partecipazione di grandi personaggi del mondo dello spettacolo: Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli alias “il Panettiere” di Zelig, Max Pieriboni da Zelig e Colorado, Walter Maffei da Masters of Magic e Shel Shapiro con la sua band. Lo spettacolo, i cui biglietti sono in vendita a questo link, sarà condotto dalla coppia televisiva formata da Thomas Incontri e Rossella Di Pierro.

Non mancherà la presenza di figure istituzionali del territorio e di Raffaella Pannuti, presidente ANT, che racconterà come la Fondazione – presente anche a Milano con una équipe multidisciplinare – porti gratuitamente a casa del malato un sostegno concreto, a beneficio del paziente e del suo nucleo familiare.

L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e fruisce del sostegno di: Yamamay/Diana ODV, Fit Active, Lions distretto 108 ib4, BPER Banca, Rotaract Club Milano PHF 1968, Scuola Leonardo Da Vinci Milano, Valori & Finanza Investimenti SIM, Guglielmini azienda agricola e L’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Tutti insieme, quindi, per un’iniziativa a favore della solidarietà ed al sostegno per l’assistenza medico-specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per i progetti di prevenzione oncologica di Fondazione ANT.

Un’occasione per condividere una piacevole serata e donare un aiuto concreto.