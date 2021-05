Fondazione Feltrinelli, torna "L'isolachenonc'è", la festa di letture e creatività per bambini e bambine

Torna quest’anno la festa di Fondazione G. Feltrinelli, l’isolachenonc’è, lo spettacolo delle idee, per tutte le bambine e i bambini e le loro famiglie. Un invito a stare insieme divertendosi e sperimentando il piacere di leggere e di creare.

"Ci ritroviamo tutti alla festa de l’isolachenonc’è: bambine, bambini, genitori e accompagnatori, grandi e piccini" scrivono gli organizzatori. "Un ricco palinsesto per un intero fine settimana tra 14 appuntamenti, atelier creativi, letture animate di libri per bambini di oltre venti case editrici".

I libri al centro

Al centro quest’anno i libri, che sono stati importanti strumenti nei mesi di chiusura, molte le novità presentate: Detective Walter indagine in biblioteca, Gribaudo, Bada Bum di Emanuela Bussolati, Carthusia, Un regalo diverso di Marta Azcona e Rosa Osuna, Kalandrala, Il tunnel di Anthony Browne, Camelozampa, Achille cane quadrato di Giulio Faroni e Gloria Francella, Sinnos e molti altri.

Due spettacoli in anteprima nazionale chiudono le giornate dedicate ai bambini. Sabato alle ore 18 va in scena lo spettacolo musicale Un pianoforte, un cane, una pulce e una bambina, tratto dal libro omonimo di Carthusia ispirato alle composizioni pianistiche di Mel Bonis (1858–1937). Con Elisabetta Garilli al pianoforte, Serena Abagnato ai burattini, Giulia Carli danza-mimo ed Enrica Compri, voce recitante. In collaborazione con Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Domenica, sempre alle ore 18, l’isola si chiude con Immaginaria, spettacolo di danza aerea a cura di Teatro nelle Foglie con Marta Finazzi - Compagnia Maldimar, regia di El Niño del Retrete. Una favola raccontata con il linguaggio del circo, un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni. Fra nuvole di polvere e carte ingiallite dal tempo, Maldimar invita lo spettatore ad entrare nel proprio universo.

Gli eventi diffusi

L’isolachenonc’è continua il suo viaggio in spazi diffusi della città di Milano, con l’isolachenonc’è OFF. Sabato 29 maggio alla Biblioteca Valvassori Peroni (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, Via Carlo Valvassori Peroni, 56, MM Lambrate) di storie e di racconti, in italiano e in lis accompagnati a seguire esperienza MA.VI con marcatori visivi. Nell’ambito di Progetto Zoe, a cura dell’Associazione Culturale Fedora.

Venerdì 28 maggio presso La scuola di infanzia Pontano Mosso dell’ICS Giacosa con lo Scrigno segreto e presso Biobab, Centro per l’infanzia e la famiglia (Via Cristina Belgioioso 120 – Milano), con Gattonando, appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine delle scuiole. Biobab, aperto nel 2015 come nido dell’Istituto penitenziario ha conosciuto progressive aperture alle famiglie del territorio e poi alle detenute madri che possono tenere i figli piccoli con loro in carcere.

Sono partner dell’iniziativa Centro per il Libro e la Lettura, Coop Lombardia, Fondazione Cariplo.

L’iniziativa è animata da artisti, attori, formatori con la partecipazione di Camelozampa, Babalibri, Kalandraka, Settenove, Il Battello a Vapore, Terre di Mezzo editore, Sinnos, EDT Giralangolo, Lupo Guido, MIMebù, Valentina Edizioni, Gribaudo, L’ippocampo, Edizioni Clichy, Carthusia, ZooLibri, Il Castoro, Fatatrac, Editoriale Scienza, Lapias edizioni. Con il coordinamento artistico di Roberta Bianchi.

Prenotazioni

Tutti gli ingressi sono su prenotazione sul sito fondazionefeltrinelli.it

