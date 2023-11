La cena benefica serve a raccogliere 150mila euro per la nuova pediatria

Durante una cena di gala la Fondazione De Marchi ha raccolto 150mila euro. La fondazione è impegnata da oltre quarant’anni nell’assistenza e la cura dei bambini con tumori e malattie croniche in cura alla Clinica Pediatrica De Marchi di Milano.

L’obiettivo dell’evento, in particolare, era quello di raccogliere fondi per rendere gli spazi pediatrici del Nuovo Policlinico di Milano, che sarà ultimato entro il 2024, ancora più accoglienti e a misura di bambino, al fine di ridurre al minimo lo stress emotivo e psicologico dei pazienti e dei loro genitori. La Fondazione ha già donato un milione di euro destinato al bando per la realizzazione del progetto che si aggiudicherà i lavori di umanizzazione degli spazi del nuovo reparto pediatrico. La premiazione del progetto vincitore avverrà a gennaio 2024.

Cena di gala con lo chef Enrico Bartolini

La cena di gala, ospitata negli spazi dell’Hotel Palazzo Parigi, è stata resa possibile grazie alla disponibilità dello chef stellato Enrico Bartolini che, per il terzo anno consecutivo, ha preparato le portate per gli ospiti presenti, accompagnate dai vini di Cantine Romagnoli. La serata è stata condotta da Manuela Donghi, giornalista e opinionista TV, da Federica Masolin, noto volto della TV, da Omar Fantini, comico e conduttore radiofonico, e dalla presenza di Giorgia Mondani, influencer esperta di orologi di prestigio.

All’evento, al quale erano presenti oltre trecento ospiti, hanno partecipato protagonisti del mondo imprenditoriale, della cultura, della moda, dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni. La serata si è aperta con una sfilata di abiti di alta moda dello stilista Elie Saab e intervallata, come di consueto, dall’asta benefica condotta da personaggi del mondo dello spettacolo. Sono stati battuti all’asta pezzi prestigiosi di grandi marchi di moda, food, design e arte. Tutti i pezzi proposti, tra i quali un orologio Cartier, cimeli sportivi, una motocicletta BMW, gioielli e opere d’arte, sono stati contesi e aggiudicati in una gara di solidarietà fra tutti i presenti.

Gli ospiti della cena di gala della Fondazione De Marchi

Alla cena erano presenti: in rappresentanza del Comune di Milano Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega all'istruzione e alla Food Policy; per la Regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana; Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Maro Giachetti, presidente del Policlinico di Milano. A fare gli onori di casa, Francesco Iandola, direttore della Fondazione De Marchi e Carlo Agostoni, presidente.

Fra i tanti ospiti presenti anche gli chef Ernst Knam e Filippo La Mantia, l’attore Alessandro Egger, il calciatore Nicolas Viola.

Da sempre impegnata nel progetto 'Un ospedale mica male', l’obiettivo della Fondazione è migliorare le condizioni di vita dei bambini malati e delle persone che li circondano. La Fondazione De Marchi, attraverso i suoi progetti, ogni anno sostiene migliaia di bambini realizzando, oltre ad interventi di umanizzazione e fornitura di macchinari diagnostici e terapeutici, 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arteterapia e di 550 ore di assistenza psicologica.