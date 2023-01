L’open day per scoprire Food Genius Academy a Milano

Alle ore 10.00 partecipa alla presentazione dei corsi di formazione del prossimo anno, conosci i docenti, esplora nuove conoscenze, visita le nostre aule e assaggia i piatti degli studenti A gennaio comincia un nuovo anno e in Food Genius Academy significa nuovi stimoli per una formazione (e una cucina) che evolve. Perché la ristorazione cambia velocemente e servono competenze sempre aggiornate per affermarsi nel mondo del lavoro come chef, pasticciere ma non solo: in FGA formiamo professionisti della ristorazione a 360°, inclusi personal chef, catering chef, start- upper, giovani imprenditori della ristorazione, comunicatori e PR. Dalle ore 10.00 ti aspettiamo per la presentazione dei corsi professionali di Cucina, Pasticceria, Comunicazione e Critica Gastronomica, Restaurant Management, Cucina nel Weekend e Arte Bianca . Dalle ore 10.30 alla tavola rotonda Intervengono rinomati personaggi del settore tra cui:

– Michele Cobuzzi, Chef del ristorante Anima di Milano Verticale | UNA Esperienze

– Davide Capucchio, Chef di Bvlgari Hotel Paris

– Carlo Spinelli, giornalista enogastronomico

– Alessandra Straccamore e Matteo Mazza, patron di Motelombroso Milano

e tanti altri!



Alle ore 11.00 apriremo le porte dei nostri laboratori e potrai seguire una lezione prova del Corso di Cucina del Weekend con chef Danilo Angè e al pizzaiolo Andrea Sambito. h 11.00 incontra i docenti e i tuoi futuri tutor, fagli tutte le domande che vuoi. Prenota una consulenza di orientamento con i tutor di Food Genius Academy. H 13.00 Light lunch: Assaggia i piatti cucinati dagli studenti di Food Genius Academy

Viale Col di Lana 8, 20136 Milano