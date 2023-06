Sabato 10 giugno ti invitiamo a partecipare ad una giornata di recupero cibo nei mercati insieme a RECUP!



Cosa facciamo concretamente? Recuperiamo il cibo invenduto del mercato e lo condividiamo con le persone che partecipano all'attività.



Ti consigliamo di vestirti comodo, di portare una sacca di tela per prendere del cibo (se avrai voglia!) e se ce li hai, porta con te dei guanti da giardinaggio per sollevare le cassette! Ti aspettiamo al mercato!



Food Save con Recup - Mercato Benedetto Marcello fa parte di Revolution – un ciclo di eventi distribuiti in tutta Italia nella settimana dal 5 all’11 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Questo evento allargato, organizzato da zeroCO2 - società Benefit e B-Corp che sviluppa progetti di riforestazione ad alto impatto sociale in diverse aree del mondo –, ha un obiettivo ben preciso: sensibilizzare sull’importanza e sulla forza rivoluzionaria dei piccoli gesti, facendo rete con le associazioni del territorio e promuovendo un attivismo allargato che generi un impatto positivo sul mondo.