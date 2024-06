Maxi schermo per Italia Albania agli Europei all'Ippodromo

Manca poco all’inizio degli Europei 2024 in Germania, con gli Azzurri che debutteranno il 15 giugno contro l’Albania alle 21:00 a Dortmund. Nel frattempo, a Milano, il tifo si scatenerà presso l’Ippodromo SNAI San Siro, che per l’occasione diventerà il palcoscenico del calcio e del buon cibo grazie al format FOODBALL CLUB, ideato e curato da Chef in Camicia.



A partire dal 15 giugno, in occasione della prima partita dell’Italia, e per 12 serate fino alla finale, l'ippodromo SNAI si trasformerà in un punto di ritrovo per chi ama il buon cibo, il calcio e il divertimento. Grazie alla collaborazione con partner di fiducia come Tabasco®, Heinz, Kikkoman®, Santa Maria e Tyrrells, verrà offerto un ampio ventaglio di specialità culinarie che spaziano da pizza e hamburger, a Yakicini (arrosticini/yakitori), gyoza, burritos e nachos.



Ogni serata sarà arricchita da intrattenimento musicale diverso, creando un'atmosfera speciale che coinvolgerà tutti i partecipanti fino a tarda sera. Chef in Camicia, da sempre punto di riferimento per le esperienze culinarie delle nuove generazioni, ha deciso così di celebrare l’unione perfetta tra cibo e sport.



L'evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione al sito EventBrite.