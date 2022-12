Francesco Costa presenta (gratis) The American Way

I?n occasione del lancio della seconda stagione di The American Way: Texas, la miniserie che racconta gli Stati Uniti e la loro anima, partendo dall’incredibile serbatoio di storie, curiosità e aneddoti offerti dal Football Americano, Dazn e Francesco Costa - vicedirettore del giornale online Il Post, autore ed esperto di cultura americana - presentano in anteprima la prima puntata della stagione dedicata al Texas.

La serata di anteprima si terrà martedì 20 dicembre alle 19.30 all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano. L’evento è gratuito, con disponibilità fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario registrarsi a questo link https://anteo.spaziocinema. 18tickets.it/. The American Way comparirà alla sezione eventi con etichetta rossa “ingresso gratuito”.

La presentazione dell'Anteo

Il primo episodio speciale della nuova stagione di “The American Way”, la docu-serie di Dazn in cui Francesco Costa racconta gli Stati Uniti attraverso il Football Americano. Un racconto immersivo girato interamente in Texas nella settimana del Thanksgiving, per raccontare il legame profondo che unisce lo sport più popolare d’America e il “Lone Star State”.