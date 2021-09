Francesco secondo Dante - Parole e musica

In collaborazione con la Società Dante Alighieri di Milano, parole e musica per dipingere la figura di san Francesco d'Assisi così come compare negli scritti e nell'ispirazione nelle scelte di vita di Dante Alighieri. Testo di Vincenzo Amato. Dialogo tra una voce narrante (Vincenzo Amato) e una voce recitante (Massimina Lauriola). Musiche di Fibich, Franck, Emilie Mayer, Guillmant, Clara Schumann, Foote, Léon de Saint-Lubin. Violino: Alessandra Sonia Romano. Pianoforte: Matteo Cisternino.

Ingresso libero con green pass; per prenotare scrivere una mail a concertocreta@gmail.com oppure scrivere un messaggio al numero 3498046709.

