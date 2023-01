Franco Ricciardi il 17 aprile in concerto al Fabrique di Milano

Franco Ricciardi è un artista amatissimo che grazie al suo innegabile talento è da molti considerato come il re del crossover partenopeo e negli ultimi anni ha incamerato successi su scala nazionale che lo hanno incoronato come uno degli esponenti napoletani più importanti della scena musicale.

In 31 anni di carriera ha pubblicato 20 album con l'inconfondibile sound che è ormai un marchio di fabbrica e la voce graffiante capace di riscaldare cuori e far ballare corpo e animo. Il suo ultimo lavoro “JE”, uscito a fine 2022, testimonia la sua straordinaria maturità artistica.

Negli ultimi anni è avvicinato al mondo dell'urban e ha collaborato con artisti spesso lontani dalle sue sonorità, come Rocco Hunt, Guè Pequeno, Lucariello e Clementino, spinto sempre dalla voglia di esplorare nuovi mondi musicali con la curiosità di conoscere, scoprire, mettersi alla prova.



Il tour che partirà a marzo e si concluderà con un grande concerto -già tutto esaurito- il 10 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, toccherà il 17 aprile Milano (Fabrique), il 18 aprile Torino (Venaria Reale) e il 20 aprile Padova (Hall).