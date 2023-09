A che ora vedere oggi le Frecce Tricolori in cielo

Domenica 3 settembre nei cieli di Milano e Monza sarà possibile ammirare le Frecce Tricolori. Si corre infatti il Gran Premio di Formula 1 nell'autodromo brianzolo. A che ora si vedrà la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare volare nei cieli a nord di Milano e Monza? Poco prima del via ufficiale della corsa. Lo spettacolo è in programma tra le 14:45 e le 15, sul finire delle note dell’Inno di Mameli, quest'anno intonato da Il Volo accompagnato dalla banda della polizia di Stato. Nel 2022 insieme ai nove velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce tricolori dell'Aeronautica italiana, c'era anche un Airbus A350-941 della compagnia Ita.

L'Airbus durante la preparazione dell'evento

Quest'anno, racconta MonzaToday, l'appuntamento assume un valore più importante perché avviene nell'anno del Centenario dalla costituzione dell'Aeronautica Militare come forza armata autonoma, avvenuta nel 1923. Cento anni di storia: gli stessi del "Tempio della Velocità" che li ha celebrati proprio lo scorso anno. Storia, velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i Reparti di Volo dell'Aeronautica Militare, l'Autodromo Nazionale Monza e le scuderie della Formula 1. Sin dalla costituzione della forza armata nel 1923, infatti, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio del Paese nell'impronta dell'innovazione e della modernità.

La dura critica di Vettel alle Frecce Tricolori

Con la crisi energetica e climatica in corso, nel 2022, il pilota Sebastian Vettel si era chiesto se fosse stato il caso di far volare le Frecce Tricolori e l'aereo di linea Ita per il Gran Premio di Monza. Il 4 volte campione del mondo, all'ultimo anno in F1, aveva criticato il passaggio delle Frecce sul circuito di Monza per la presenza del Capo dello Stato. Per il pilota, allora all'Aston Martin, l'esibizione era ampiamente evitabile visto che avrebbe provocato inquinamento senza motivo.