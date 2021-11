Pananti Atelier è lieto di presentare Freedom is not Free la mostra personale della fotografa iraniana, curata da Twenty14.



La ricerca di Mashid Mohadjerin, fotografa di origini iraniane con base in Belgio, mette a fuoco diverse storie di resistenza femminile in Medio Oriente ed in Nord Africa. Realizzando un corpo di lavoro eterogeneo che, attraverso la fotografia, il collage, il testo e le immagini d’archivio, porta lo spettatore in un viaggio onirico senza spazio e tempo.



Green Pass obbligatorio per entrare in galleria.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...