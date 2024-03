Il 29 e il 30 marzo arriva al Tempio del Futuro Perduto Fregatene, un'esperienza unica che celebra la diversità umana in tutte le sue forme. Un evento che non solo celebra la diversità, ma la abbraccia, la promuove e la difende con vigore.



Fregatene è più di un semplice raduno culturale; è un grido collettivo per liberarsi dalle aspettative sociali che ci circondano. Questo evento riunisce artisti internazionali, workshop, arti visive e performative, talk e proiezioni, offrendo una piattaforma per l'espressione autentica e l'inclusione.



Ingresso gratuito alla serata entro le ore 21:00. Assicurati il tuo biglietto online su Resident Advisor



Preparati a indossare il tuo vestito preferito e FREGATENE di come ti sta. Senti la libertà di esprimerti autenticamente perché, come dice il nostro motto, "il mondo sta finendo".



Programma dell'evento



29 Marzo - Inaugurazione studio FREGA



Workshop con Freddy K: Talk + Vinyl show

Workshop con Pre Silent: Talk seguito da una performance live sull'arte dell'improvvisazione

Presentazione del reportage "TETRA" a cura di Chiara Magrone



30 marzo



Presentazione di FREGATENE #DANCEFLOORSENSIBILE con Pre Silent, Gabriele Capponi e Fabi

DISABILITY GLAM: "La disabilità svelata" con Gianfranco Falcone

Proiezione di "BALLATA DEL DISABILE PIRATA" seguita da un talk con Andrey DJ Rey

Presentazione di Disability Pride Milano





A partire dalle 23, come di consueto la parola alla musica, tra ospiti internazionali e talenti locali. Freddy K porterà a Fregatene il suo full vinyl set.



Altra headliner sarà Felicie - Originaria della Francia e ora residente ad Amsterdam, Felicie si è affermata come una delle artiste più rispettate della scena negli ultimi anni, con ritmi, sonorità e groove ad alto BPM.





Fregatene è più di un evento; è un movimento che promuove la diversità, l'inclusione e l'autenticità.