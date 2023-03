La grande installazione di Freitag a Milano per la Design Week

Fin dai suoi albori, FREITAG pensa e agisce in modo circolare e riutilizza materiali. In occasione della Design Week 2023 di Milano mostriamo negli spazi di Dropcity, il nuovo Centro per l’Architettura e il Design, i nostri prototipi di sistemi e materiali per uno sviluppo all’insegna della circolarità. L’installazione inizia con la storia della nascita di FREITAG e racconta il suo approccio verso il futuro. La circolarità come cifra di pensiero e di azione è profondamente radicata nella cultura di FREITAG.

Con questa esposizione nella cornice di Dropcity, l’azienda svizzera produttrice di borse darà risalto a due progetti che guardano al futuro mostrando visioni e prospettive all’insegna di nuovi materiali circolari. FREITAG non conosce alternative all’economia circolare. Oggi tutto ruota intorno alla possibilità di utilizzare prodotti e materiali il più a lungo possibile, e alla domanda su come potersi affrancare da cicli di prodotto lineare. Le misure già attuate, tese a prolungare la vita dei prodotti come upcycling, riciclo una tantum o riparazioni, non soddisfano più le esigenze di un’azione a tutto tondo. Il brand mira piuttosto a rendere ciclici i propri materiali e a imporsi come organizzazione circolare. Per FREITAG ciò significa che il concepimento di un prodotto non parte dal prodotto stesso, ma dal materiale e dalle persone che lo producono, e non termina con l’acquisto della borsa, ma al termine del suo ciclo di vita, quando la borsa può tornare a essere materia prima da cui si può realizzare qualcosa di nuovo.

Oltre al racconto della sua storia, l’installazione, insieme agli artisti concettuali (nonché gemelli) Patrik e Frank Riklin, porta ad absurdum, la supply chain dei designer di borse. Da questa prospettiva artistica, con «Circular Tarp» il marchio zurighese sviluppa un’idea concreta e realistica per un futuro circolare: insieme a vari partner industriali FREITAG svolge ricerche e lavora alla creazione dei primi teloni di camion circolari che, anche dopo una lunga seconda vita in qualità di borse, non finiscano nei rifiuti ma tornino in circolo.

E per la prima volta FREITAG mostra un nuovo approccio allo sviluppo circolare di prodotti e materiali: uno zaino funzionale realizzato interamente con un unico materiale riciclabile, dalle cinghie alle cerniere fino al tessuto. L’idea di fondo è che oggi alcuni materiali siano già riciclabili, ma di questi siano molto pochi a tornare davvero in circolo. Dal 15 al 23 aprile 2023 l’installazione «Always Beta. Never Waste.» nel Tunnel 58 di Dropcity all’interno del manufatto centenario «Magazzini Raccordati» presso la Stazione Centrale di Milano, mostra nuove possibilità nello sviluppo di materiali e sistemi di prodotti circolari.