L'aperitivo musicale diventa "The french hour"

The French Hour è il format creato da Inmodest che vuole unire la bellezza della musica



contemporanea francese, al rito dell'aperitivo, ma caratterizzandolo fortemente



secondo le linee gastronomiche francesi. La musica non sarà di un solo genere e



spazierà da quello che potrebbe essere definito come l'interpretazione francese del



lounge, al pop e l'elettro-pop, sino al celebre french touch, e l'atmosfera sarà arricchita



dalle sensazioni olfattive e del palato fornite dai famosi vini aromatizzati declinati



secondo stagione e momento poetico.



Se nuovo è sempre ciò che non conosciamo adesso, The French Hour aprirà porte della



conoscenza e della cultura francese senza ergersi a guida, ma suggerendo



semplicemente.