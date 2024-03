FroggyCon 2024

La FroggyCon è una convention, organizzata su base annuale, nata per celebrare il potere dell'imprevedibilità e della scelta nel gioco di ruolo. Si tratta di un ritrovo di giocatori per giocatori, e l'obiettivo principale è giocare insieme!



Noi che la organizziamo siamo le rane cosmiche, un gruppo di giocatori e giocatrici di diverse provenienze e culture di gioco poliedriche che si sono riconosciuti in dei principi comuni. Non si tratta di preferire questo o quel gioco, ma di un approccio al giocare come attività espressiva che si può applicare a qualunque gioco.



La convention consiste in una serie di sessioni di gioco di ruolo organizzate da noi e altri facilitatori volontari, divise in tre turni che coprono tutta la giornata. L'ingresso è gratuito, ma occorre la prenotazione tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/863168729907