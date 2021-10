From here from there, il concerto a Milano

A suo agio sia con la libera improvvisazione che a partire da materiali composti il duo ha compiuto 25 anni di attività nei quali ha suonato sia in Europa e che negli Stati Uniti. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni di cui ricordiamo Diciannove Calefazioni (Takla Rec. 2, 1999), Due (Zrec GLAB 1, 2004), Big Margotta Brokenresearch LP 2010, Nel Margine (Red Toucan 2013).

Fra le collaborazioni del duo ricordiamo quelle con Peter Kowald “Aria” (Free elephant 2004) e con Gino Robair “Piovono bici” Smonta Tutto (Rastascan, 2010)

Del duo hanno detto:

Richard Cochrane (Musings) "diciannove calefazioni”, Takla Records 1999: “Questi diciannove pezzi suonano come nient'altro sul pianeta... Questo disco è il trionfo di una visione senza compromessi condivisa da due musicisti”.

Bruce Lee Gallanter (Downtown Music Gallery) “Nel Margine”, Red Toucan 2012: “Questa, anche se a volte sobria, è una delle sessioni in duo più creative che abbia mai sentito”.

Nazim Comunale (The new noise) “from here from there” we insist! 2021: “Due musicisti ispirati e che non hanno bisogno di dire la propria verità ad alta voce, forti del magistero della loro arte custodita e trasmessa con talento, profondità e conoscenza: Un dialogo rarefatto e intriso di una vaghissima nebbia, come stare seduti sugli argini opposti di un fiume in un mattino di novembre giocando a nascondino”.

Giancarlo Nino Locatelli | clarinetto

Alberto Braida | piano



INGRESSO gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail we@weinsistrecords.com

