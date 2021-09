Frozen time, mostra bi-personale di Mengjie Huang e Cristiano Plicato

Verrà inaugurata l’8 settembre presso la MA-EC Gallery la mostra bi-personale di Mengjie Huang e Cristiano Plicato, a cura di Li Yuan.

Frozen Time apre la stagione espositiva della galleria e vede per la prima volta in dialogo gli inchiostri su carta di Mengjie Huang e gli oli di Cristiano Plicato.

Il tempo sospeso è quello che stiamo vivendo, pieno di dubbi, di incertezze che però aspira ad essere un momento di riflessione, per comprendere quello che veramente conta, e dare il giusto peso alle situazioni, il giusto valore.



Gli inchiostri di Mengjie Huang dai toni delicati sembrano superare la dimensione del tempo, l’eleganza e la sobrietà del tratto evocano mondi lontani e rivelano una sensibilità d’animo fuori dal comune. Come ripete l’artista, i suoi migliori lavori appaiono non intenzionali, le figure, l’acqua, l’inchiostro, tutto sembra seguire un percorso casuale.

Per la pittura di Mengjie Huang la creazione della forma è fondamentale. La forma assorbe anche i nodi. Le pennellate devono seguire la struttura scelta ponderatamente. La forma riflette il mondo spirituale di un artista e il suo immaginario. Il ritmo dell'inchiostro orientale si confronta con la solidificazione dell'astrazione occidentale. Gli spettatori saranno inseriti in un contesto senza vincoli, spontaneo. Impostare il dialogo e la distanza tra sé e gli altri in modo ordinato, per percepire il pensiero filosofico sullo sfondo della vita in Oriente e in Occidente. Le pennellate gentili di Mengjie sbiadiscono la tonalità e tutto è silenzioso e solitario. Questo è il modo dell'artista di comprendere il mondo. Ha bisogno di guardare con calma, immergersi ed esplorare ripetutamente i cambiamenti nell'immagine e nella materia. Infatti, crede in una certa connessione tra il tempo e se stesso. Cerca una sorta di qualità indifferente ed elegante che non ha nulla a che fare con il mondo, che è uno stile artistico che anela alla bellezza. Tutto può essere bello.







Cristiano Plicato, come afferma il critico Giuseppe Possa, è un pittore vitale che ha trasfuso nei propri dipinti tutta la sua libertà segnica e cromatica. Dal magma del quadro la sua energia lirica, tra forma ed astrazione, crea masse materiche, racchiuse attorno al nucleo germinante delle immagini, unitamente a toni e semitoni taglienti, in un risalto di colori ribollenti, ma armonici. L’artista, come scrive il critico Alberto Veca, ha scelto come referente privilegiato il paesaggio. Ma si tratta di un “paesaggio” interrogativo, senza coordinate certe, compreso “punto di stazione” da cui leggere la scena in costante mutamento: allora dalla “memoria” di quanto soggettivamente si riconosce in un particolare spazio/tempo si passa all’esaltazione di un “non luogo”, in una operazione di metamorfosi delle figure che mantiene, per forma o per colore, una memoria di quella di partenza. E poi vi è la varietà della tavolozza cromatica che dal contrasto di nero e rosso, elementare nel proporre un effetto bidimensionale dello scenario dipinto, può risolversi, con l’intervento di altri colori, in più sfumate e connesse relazioni, con il coinvolgimento di una profondità altrimenti negata: si tratta di una tavolozza cromatica che si basa alternativamente sull’addensarsi e sul rarefarsi della materia pittorica che parte dall’antitesi e giunge alla più articolata mescolanza, all’allusione di una profondità che è caratteristica linguistica dell’artista.



Mengjie Huang

Nato a Zhao'an, Fujian, Cina nel 1975, si è laureato nel 1999 alla China Academy of Art.

Direttore della Fujian Flower and Bird Painting Society, è membro di Fujian Artists Association, China Federation of Literary and Art Circles, Chinese Meticulous Painting Association, Chinese Poetry Society, Sanyuesan Book Club e della Chinese Artists Association. Ha al suo attivo numerose esposizioni in Cina e in diversi Paesi, tra le più recenti Wopart Fair, Lugano, Switzerland, Contemporary Ink Painting Exhibition, Xiamen, Post Road and Canal love, The 3rd National Art Exhibition.

Principali riconoscimenti: 2012 The Second Prize of the First Freehand Painting Exhibition of Fujian Province, 2012 Excellent Award of the Joint Exhibition of Works by the Professional Painting Academy, Shijiazhuang, China, 2011 Third Prize of the Sixth Fujian Youth Art Exhibition, 2010 National Chinese Painting Exhibition Excellence Award, 2009 The Excellence Award of the 2nd National Meticulous Landscape Painting Exhibition, 2007 Love on the West, Fujian Contemporary Art Exhibition Excellence Award (the highest award), 2006 Gold Medal of the First Zhangzhou Art Calligraphy Competition, 1998 Gold Award of Zhejiang Chinese Painting Essay Exhibition.



Cristiano Plicato

Cristiano Plicato nasce a Camastra (Sicilia). La sua famiglia si trasferisce a Milano e successivamente a Desio, città nella quale si stabilisce. Ha compiuto studi diplomandosi in Architettura degli Interni nel 1971 a Roma. Nel 1968, presentato da Rafael Alberti, esordisce in mostra collettiva ad Alba Adriatica. E nel 1971/72 in mostra personale a Milano alla Galleria Ticino presentato dal critico Gino Sordini. “Il giovane Plicato, pittore, espone una ventina di quadri alla Galleria Ticino di via Brera. Occorre dire, che dà buona prova di rigore, serietà e certezza.” Emilio Tadini, Milano 1972.

Da allora ha ordinato oltre centoquaranta mostre personali. Opere di Cristiano Plicato sono esposte nei Musei in Italia e Spagna. In raccolte e collezioni private, pubbliche e istituzionali, tra cui: Arcivescovado di Milano, Collezione Card. Giacomo Lercaro Bologna; Collezione Arte e Spiritualità Museo Paolo VI° Concesio BS; Museo de Arte de Aragua Venezuela; Museo di Gibellina TP; Museo Mariano d’Arte contemporanea Alessano LE; Museo Fondo de Arte Castell Platja de Aro GE - Spagna; Fundació Jordi Comas Matamala Platja de Aro GE Spagna; Museo del Disegno Salò BS; Museo della Permanente Milano; Strand Gallery Londra; Museo Salvador Dalì Berlino, Musee Site Oud Sin Jan Bruges Belgio; Museo Scalvini Desio MB; MAC - Museo Arte Contemporanea Lissone MB; Galleria Civica Ezio Mariani Seregno MB; Museo de Calonge GE Spagna. È stato titolare della cattedra di pittura alla Accademia di Belle Arti Fidia di Agrigento. Nel 1999 ha dato vita alla fondazione della Donazione Museale Giuseppe Scalvini, della quale è Curatore Artistico.



Coordinate mostra:



Titolo: Frozen Time

Mostra bi-personale di Mengjie Huang e Cristiano Plicato



A cura di: Li Yuan

Organizzatore: MA-EC

Co-organizzatore: Fujian Sanyuantang Culture Media Co., Ltd.

Jingcha (Fujian) Tea Industry Co., Ltd.



Patrocinio: China International Cultural Communication Center



Sede: MA-EC Gallery, Palazzo Durini, Via Santa Maria Valle, 2 Milano



Opening: mercoledì 8 settembre dalle 17 alle 20



Orari galleria: martedì-venerdì 10-13 e 15-19. Sabato 15-19



Info: info.milanart@gmail.com; 02 39831335



Evento inserito nel circuito del Fuorisalone.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...