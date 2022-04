Fujiko & Margot live set @ Apophis club 09/04

Sabato 9 aprile primo live all’ APOPHIS CLUB di Milano del duo DJ tutto al femminile Fujiko&Margot

2 artiste, 2 influencer, 2 imprenditrici, 2 modelle, 2 appassionate di moda, 2 ragazze di successo, 2 Federica e un solo brand Fujiko&Margot che oggi esordisce anche in ambito musicale come duo deejay.



Electro, funky, tribal e’ il sound prodotto dal duo Fujiko&Margot collegato da il fil rouge vintage che e’ parte integrante del brand stesso ma allo stesso tempo ambasciatore di una nuova energia positiva.