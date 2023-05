Il funambolo che camminerà tra Bosco Verticale e la Torre Unicredit

Evidentemente non soffre di vertigini Andrea Loreni, il funambolo che il prossimo 26 maggio percorrerà i 205 metri che separano il Bosco Verticale dalla Torre Unicredit a 140 metri d'altezza.

Una straordinaria impresa che ricalca quella di Philippe Petit nel 1974 tra le Torri Gemelle di New York e che è stata organizzata per inaugurare Bam Circus, il festival internazionale di arte circense (completamente gratis) che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Il festival è stato ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam, Fondazione Riccardo Catella. La traversata funambolica inizierà alle 20 e sarà visibile da ogni punto del parco sia in streaming.