Funeral home: Giacomo Poretti a teatro

Serata speciale lunedì 16 maggio al Teatro Cristallo di Cesano Boscone: andrà infatti in scena lo spettacolo teatrale “Funeral Home” con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Un evento unico il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti per le persone fragili di Fondazione Sacra Famiglia.

Si tratta di progetti dedicati a bambini, adulti e anziani fragili con disabilità psichiche e fisiche accolte nelle 23 sedi di Fondazione Sacra Famiglia presenti in Lombardia, Piemonte e Liguria.



‘Funeral Home’ è una riflessione, comica e poetica, sul tabù della morte. Giacomo Poretti e Daniela Cristofori - Ambrogio e Rita – sono una coppia di anziani che si affrontano e si confrontano dando vita a esilaranti dialoghi dai perfetti tempi comici: marito e moglie anche nella vita, due mattatori rappresentano in scena due modelli di approccio all’esistenza diametralmente opposti ma così assurdi da essere più veri del vero.



Lo spettacolo, di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, con la regia Marco Zoppello è una produzione Teatro de Gli Incamminati/deSidera in collaborazione con StivalaccioTeatro.