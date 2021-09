Mercoledì 15 settembre alle ore 19:00 incontreremo Elisa Serafini, autrice del libro “Fuori dal Comune”, manifesto di analisi e di proposta sulla politica locale. Ripercorreremo insieme alcuni episodi che l’autrice ha vissuto durante la sua esperienza di Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Genova e che testimoniano gli abusi, le distorsioni ed i conflitti di interesse che si verificano nelle dinamiche della politica italiana.



L’incontro si terrà a Milano presso Portineria 14, via Ettore Troilo, 14.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

È consigliata la prenotazione inviando una mail a: associazionespaziomilano@gmail.com



? Mercoledì 15 settembre, ore 19:00, Portineria 14, Milano



?? Elisa Serafini è laureata in Economia Internazionale, divulgatrice economica, editorialista di "The Post Internazionale", socia di Talent Garden Genova e consulente dell’Istituto Bruno Leoni. È fondatrice e Presidente del “Forum Economia Innovazione”, il primo incubatore no profit di politiche pubbliche in Italia.



