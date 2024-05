"FuoriOrticola", tutte le iniziative dei musei civici di Milano

Prezzo non disponibile

In occasione della 27esima edizione di Orticola, che si tiene nel cuore di Porta Venezia dall’8 al 12 maggio, prende il via anche il circuito diffuso di FuoriOrticola, giunto alla sesta edizione. Il ricco programma coinvolge anche i musei civici milanesi, che partecipano con diverse iniziative e accolgono nelle loro sale i visitatori e le visitatrici di Orticola con biglietti gratuiti o ridotti.

Che cosa vedere al FuoriOrticola

Dall’8 al 12 maggio un’aiuola fiorita farà rivivere l’antico giardino di Palazzo Reale, la cui esistenza è testimoniata da una planimetria del XVIII secolo che mostra nella corte uno spazio verde quadripartito con una fontana al centro. Il giardino era tuttavia già presente nel periodo visconteo, quando era emblema del prestigio e del potere della casata.

Ora il giardino rivive in un allestimento floreale nato dalla collaborazione tra Palazzo Reale, che ha realizzato il progetto scientifico, Elena Secondo, responsabile delle fioriture del Trianon della Reggia di Versailles, e Gardenia, la rivista che compie quest’anno 40 anni. L’aiuola nel Cortile d'Onore evoca la presenza dell’antica fontana centrale e ne riprende la forma, con graminacee di colore bianco al centro che richiamano il getto d’acqua, che si trasforma, muovendosi verso l’esterno, in una fiorita prateria di erbacee perenni.

Inoltre, fino a lunedì 27 maggio, i possessori del biglietto di ingresso alla Mostra mercato di Orticola potranno visitare con uno sconto sul biglietto d’ingresso le mostre “Cèzanne\ Renoir”, “De Nittis Pittore della vita moderna”, “Brassaï L'occhio di Parigi” e “Dal cuore alle mani. Dolce&Gabbana”, attualmente allestite nelle sale del Palazzo.

Partecipa per la prima volta a FuoriOrticola il Civico Planetario “Ulrico Hoepli”, che propone un’apertura straordinaria con “Il giardino delle stelle”. Il 15 maggio alle ore 21 l’astronomo Fabio Peri condurrà gli ospiti in un’osservazione guidata del cielo, tra miti e costellazioni. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei 375 posti disponibili. Il biglietto può essere ritirato in Planetario oppure scaricato dal sito.

La visita guidata al Museo di Storia Naturale

L’11 maggio alle ore 10 e il 12 maggio alle ore 11.30 il Museo di Storia Naturale organizza una visita guidata gratuita nei Giardini pubblici "Indro Montanelli", offrendo la possibilità di guardare con occhi diversi un luogo storico della città. Attraverso un percorso coinvolgente, i partecipanti scopriranno la ricca diversità di specie vegetali e animali che popolano questi giardini urbani: un'esplorazione che coniuga natura e città, promuovendo la consapevolezza ambientale. Per partecipare occorre il biglietto di ingresso in Museo.

L’11 maggio alle ore 11.30 e il 12 maggio alle ore 16 avrà invece luogo una visita guidata (acquistando il biglietto di ingresso al Museo) alla scoperta del mondo delle piante. Una vera e propria avventura attraverso le sale del Museo di Storia Naturale, ricche di esempi come le mangrovie, le barriere coralline, le foreste tropicali e le savane.

Le visite guidate

Alla GAM Galleria d’Arte Moderna, in via Palestro, domenica 12 maggio, dalle ore 15 alle ore 16.30, sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita “Galleria con vista”, un percorso che sottolinea lo stretto rapporto nella storia dell’arte tra i giardini e gli edifici che li ospitano. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 02.20404175 o via mail.

Al Museo del Novecento, giovedì 16 maggio alle ore 13 e (secondo turno) alle ore 17, una visita gratuita guidata da giovani storiche dell’arte condurrà alla scoperta della reinterpretazione della natura nelle opere di alcuni artisti contemporanei esposti nel percorso museale: Mario Airò, Stefano Arienti, Gabriella Ciancimino e Sabrina Mezzaqui. Obbligatoria la prenotazione scrivendo a c.inaugurazioniM900@comune.milano.it

Domenica 12 maggio, alle ore 15.30, a Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, in via Sant’Andrea, sarà possibile seguire gratuitamente una speciale visita guidata, a cura di CoopCulture, per conoscere l’evoluzione urbanistica della città di Milano attraverso la storia della contessa Lydia Morando e le vedute e i paesaggi nelle sale della Pinacoteca del Palazzo. Prenotazioni obbligatoria, scrivere a didattica.palazzomorando@coopculture.it

Sono “I paesaggi moderni” il tema della visita guidata gratuita con la conservatrice della Casa Museo Boschi Di Stefano, che si svolgerà venerdì 10 maggio alle ore 15.30, con un particolare focus sulle opere a tema floreale/paesaggistico della preziosa Collezione. Prenotazione obbligatoria, scrivere a c.casaboschi@comune.milano.it. Massimo 20 persone.

Anche il Museo del Risorgimento partecipa a FuoriOrticola 2024 proponendo una visita guidata il 21 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30, sul tema “Fiori piante e paesaggio nelle opere e nei documenti d’archivio delle civiche Raccolte Storiche”.

AL MUDEC Museo delle Culture, dal 6 al 19 maggio, i visitatori che presenteranno in biglietteria il ticket di ingresso alla mostra mercato di Orticola 2024 avranno la possibilità di visitare le mostre “Martin Parr” e “Picasso. La metamorfosi della figura” con il biglietto ridotto.?