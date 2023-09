Fuoricinema 2023, i film notturni nel cuore di Milano

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre a Milano torna Fuoricinema, la rassegna di incontri diurni e proiezioni notturne ideata da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi,in collaborazione con BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella, e con il supporto di IBM Studios Milano.

Una maratona non stop

Un happening, una maratona non stop di incontri diurni e proiezioni notturne: Fuoricinema nasce dal desiderio di raccogliere esperienze di vita, aspirazioni e riflessioni sviluppate attorno al mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura e dell’informazione, per metterle in circolo come patrimonio comune.

Nel cuore di Milano, artisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo incontrano il pubblico con la moderazione di giornalisti e conduttori.

L’obiettivo è quello di trovare un nuovo modo di vivere il cinema e Milano: più libero, più semplice, consapevole e popolare allo stesso tempo.

Fuoricinema è anche impegno sociale: un palinsesto di incontri e proiezioni dedicato al tema dei diritti umani, sociali, civili. Il festival, totalmente gratuito per il pubblico e prodotto da un’associazione non profit, si occupa di raccogliere fondi per alcune Associazioni, individuate di anno in anno.

Programma

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.