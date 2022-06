Fuorisalone 2022: stunc, un'esibizione live audiovisiva tra musica e oggetti di design

La live performance STUNC, nata dalla collaborazione tra i due artisti torinesi John Bringwolves (produttore polistrumentale) e Mattia Giordano (fotografo, regista e artista visivo), si terrà giovedì 9 giugno presso l'Offcut Bar negli spazi di Alcova, dalle ore 15.00, nell'ambito del Fuorisalone 2022.



L'idea della performance è di catturare il legame emotivo tra oggetti e soggetti; in questo caso oggetti comuni di design, parte della nostra quotidianità. Gli UNITY LOLLIPOP di NITA - brand emergente multidisciplinare di home design e di gioielli - ironicamente usati come bacchette di tamburo, diventano il mezzo per questa interazione. Il risultato è un'esibizione dal vivo di 20 minuti dove i suoni prodotti dagli oggetti di design vengono registrati, campionati e manipolati in tempo reale per creare un ambiente audiovisivo contemporaneo.