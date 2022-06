Fuorisalone 2022, tutti gli eventi della Design Week da Base

Dal 6 al 12 giugno, in occasione del Fuorisalone, Base presenta la seconda edizione di “We Will Design”: un laboratorio sperimentale con designer da tutto il mondo, scuole, università, istituzioni internazionali e giovani studenti per immaginare, attraverso il design, nuovi strumenti, pratiche ed esperienze come risposta alle tante contraddizioni del presente.

I progetti

Economia circolare, biodiversità, processi di co-progettazione, nuovi approcci all’apprendimento e dispositivi individuali saranno al centro dei tre macro-progetti a cura di Base per il Fuorisalone.

- Temporary home: casaBASE - la guesthouse di Base - si trasformerà anche quest’anno in una residenza sui generis dove cinque designer internazionali provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Italia sono chiamati a sviluppare i propri progetti e a lavorare su nuovi modi di abitare il futuro.

- Exhibit: uno spazio di ricerca su larga scala, che riunisce progetti ed installazioni a cura di università italiane e internazionali, collettivi multidisciplinari, designer e giovani talenti per riflettere su nuovi approcci di apprendimento, cimentandosi con le sfide del nostro tempo.

- They Will Design: un cambio di prospettiva da “We” a “They”, uno spazio in cui i giovani prendono il potere per esplorare ed esporre la loro idea di futuro, immaginando un nuovo concetto di “istituzione” a partire dalla dimensione fantastica.

I designer

Tra i designer e centri di formazione che sperimentano in Base: Abadir, Analogique, Anna Baldocchi, Bolaero, The Swedish school of textiles - University of Borås, Giulio Bordonaro, Joppe Broers, Simon Dogger, Thibault Dupille, Goliath Dyèvre, FestivalDivercity, Nicoletta Gomboli, Edern Janneau, Matthieu Henry, Hi Kyung Eun, IED - Istituto Europeo di Design, IPER-collettivo, Valentine Maurice, Eleni Michael, Kaajal Modi, Adarsh Nellore, NID - Nuovo Istituto di Design.