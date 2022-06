Fuorisalone 2022, che cosa vedere in Certosa District

Dal 7 al 12 giugno la Milano Design Week arriva per la prima volta nel cuore del Certosa District con Certosa Initiative, il progetto ideato da Beyond Space e Organisation in Design che debutterà con talenti emergenti e importanti realtà internazionali del design, installazioni d’arte, performance e una ricca programmazione serale, in uno spazio post-industriale di 10.000 mq in via Barnaba Oriani 27.

Il Certosa District

Situato nella zona nord-ovest di Milano, Certosa District è il quartiere al centro di un importante progetto di riqualificazione e trasformazione promosso da RealStep, società italiana di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali, in collaborazione con Jamestown, società globale di real estate focalizzata sul design con 38 anni di esperienza internazionale.

La novità della Design Week nel distretto si inserisce nell’ambito del più ampio programma di rigenerazione e riqualificazione dell’area attraverso le arti e la cultura e rappresenta un ulteriore importante momento nel percorso di rinascita della zona.

Che cosa vedere

A partire dalla realizzazione del grande murale di CamuffoLab, lungo oltre 57 metri, in via Varesina 162 all’esterno de La Forgiatura, oggi diventato simbolo di rigenerazione e creatività per il distretto, negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di appuntamenti, fra cui Piano City e Milano Graphic Festival, che hanno portato cittadini e visitatori alla scoperta della zona. In particolare, Certosa District è stato uno dei poli principali del Milano Graphic Festival, contribuendo al grande successo della prima edizione che, attraverso il laboratorio progettuale di urban design realizzato nell’ambito del content Generazione YZ, ha portato alla recente inaugurazione due nuovi interventi di grafica urbana, ispirati all’identità ex industriale del quartiere e al suo attuale percorso di trasformazione: un progetto di poster art realizzato da Davide Benatti in via Varesina 184 e un grande murale di Anita Giacomin che si sviluppa per 77 mq. A questi si aggiunge CERTO!, un?experience hub? di quartiere dedicato alla creatività e a progetti speciali, con una?programmazione annuale che, nell’ambito del Certosa District, promuove e supporta talenti emergenti fra cui artisti, graphic?designer, creativi.

Attraverso il connubio fra cultura e innovazione quale strumento di rigenerazione delle aree urbane, l’intervento di sviluppo del Certosa District - che include nuovi uffici, attività commerciali e spazi verdi - preserverà la storia e il carattere dell’area, promuovendo allo stesso tempo un quartiere vivace, stimolando nuove opportunità economiche e posti di lavoro, sul modello della “Milano-Città dei 15 minuti”.

In questo modo Certosa District offre una nuova prospettiva sulla vecchia Milano, fondendo la sua storia industriale con un futuro innovativo per diventare un importante distretto multifunzionale, capace di interagire con il tessuto urbano e sociale, ricoprendo una posizione strategica di collegamento fra Porta Nuova e il Mind, grazie alla Stazione di Certosa e alla futura Circle Line milanese.

Il dettaglio di tutti gli espositori è disponibile sul sito di Certosa Initiative.