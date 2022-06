Fuorisalone 2022, da Ride Milano le specialità di Chef in Camicia

La nuova edizione del Fuorisalone porta con sè un nuovo modello aggregativo, soprattutto per le generazioni più giovani. Si chiama “The Square” ed è una food court dove diversi sono gli stimoli, culturai, gastronomici e non solo.

Il progetto

L'idea è frutto di un progetto di "Chef in Camicia". Dopo un periodo di pandemia che ha ridisegnato forzatamente le abitudini delle persone, gli chef (una community di oltre 4 milioni di utenti) hanno voluto creare un ambiente dove interagire con stimoli e occasioni diverse. Nasce così uno luogo, e un evento, dove il mondo digitale incontra il reale grazie a musica live, dj set, gaming sessions e show-cooking. In programma anche eventi legati al mondo del gaming in una piazza che intende fondere diverse forme e livelli di intrattenimento.

Lo spazio

Lo spazio si trova all'interno di Ride, ex scalo di Porta Genova, che ospiterà l'evento durante l’intera durata della Milan Design Week, dal 6 al 12 giugno. La manifestazione, aperta al pubblico dalle ore 11 a mezzanotte, si sviluppa attorno ad una delle mostre più interessanti che animeranno la kermesse legata al design: “Lego: The Art of the Brick” dell’artista Nathan Sawaya, con decine di opere di diverse dimensioni create con i celebri mattoncini ad incastro.