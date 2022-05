Fuorisalone 2022: visita al centro di ricerca Gianfranco Ferré

In occasione del Fuorisalone2022 il Politecnico di Milano apre le porte del Centro di Ricerca Gianfranco Ferré situato all’interno del complesso “Tortona 37”, progettato da Matteo Thun nel 2002.



Il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Innovazione Digitale per le Industrie Creative e Culturali è stato costituito a dicembre 2021 dal Politecnico di Milano a seguito della donazione della famiglia Ferré dell’archivio e della sede della storica Fondazione Gianfranco Ferré.

Sotto il coordinamento del Laboratorio di Ricerca Fashion in Process del Dipartimento di Design, il Centro di Ricerca intende mettere a sistema il know-how tecnico-scientifico e la cultura del progetto caratterizzanti l’identità del Politecnico di Milano con il patrimonio materiale e immateriale relativo alla storia, alla cultura e alle tecniche della moda conservato e valorizzato dalla Fondazione Gianfranco Ferré dal 2008.



Sarà possibile visitare lo spazio della ex Fondazione progettato dall’Architetto Franco Raggi, e conoscere il prezioso archivio riconosciuto patrimonio “di particolare interesse culturale” da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, entrato a far parte del sistema Archivi Storici del Politecnico di Milano.



I ricercatori del Politecnico di Milano guideranno i visitatori all’interno dell’archivio tra più di 150.000 documenti e artefatti come schizzi, disegni tecnici, foto, abiti e accessori, oggetti, libri, riviste, filmati, rassegne stampa, scritti, lezioni e appunti dello stilista.