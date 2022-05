Fuorisalone 2022, tutti gli eventi da non perdere alla Design Week

Manca sempre meno alla Milano Design Week 2022, una settimana di incontri, mostre e installazioni dedicate al design, che tornano finalmente in presenza dal 6 al 12 giugno.

Se il Fuorisalone è ormai divenuto il più importante evento internazionale con il design, che si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile, scopriamo allora tutti gli eventi impredibili in ogni distretto.

Gli eventi di Brera District

Brera si conferma tra i quartieri più interessanti e vivi durante il Fuorisalone 2022 con oltre 150 mostre, installazioni e talk tra le vie del distretto.

La manifestazione vedrà l'esordio di Porsche alla Milano Design Week con l’opera dell’artista floreale Ruby Barber dello Studio Mary Lennox a Palazzo Clerici, un'installazione immersiva, dedicata all’interazione tra natura e tecnologia.

Ancora: C asa Baglioni, il nuovo hotel milanese della Collezione Baglioni che verrà inaugurato nel quartiere di Brera entro la fine dell’anno, un progetto firmato dallo studio d’architettura Spagnulo & Partners, apre le porte del suo cantiere durante le giornate della Milano Design Week trasformandosi nell’esclusivo palcoscenico della mostra d’arte In-Between.

Gli appuntamenti nel distretto 5VIE

Non solo Brera, anzi: anche il distretto 5VIE ospita un'ampia selezione di designer affermati, aziende e gallerie di design da scoprire. Come il progetto espositivo Masterly_Milano a Palazzo Turati, che accoglie mobili e pezzi unici di ventidue espositori con oltre sessantacinque designer di fama internazionale.

Ancora, Athe ns Design Forum presenta Route-In, un'installazione esterna site-specifc di Rooms Studio, con sede a Tbilisi, commissionata per la 5VIE Design Week. Ospitata nello storico cortile milanese del SIAM 1838, Route-In è un'evoluzione della ricerca di Rooms Studio sullo spazio pubblico come asse centrale della società.

Infine, il Design Pride, l’originale street parade di Seletti che celebra la creatività in tutte le sue forme che quest'anno sarà organizzata in collaborazione con Save The Duck e Tempo. L'appuntamento è per mercoledì 8 giugno 2022 alle 19 in piazza Castello per invadere il distretto delle 5VIE con carri e tanta musica.

Le installazioni in Tortona

Anche in Tortona gli appuntamenti non mancano, anzi.

Con la Tortona Design Week, che si conferma tra gli appuntamenti più attesi del Fuorisalone, sono numerosi i designer provenienti da tutto il mondo che partecipano con i loro progetti, come Timberland, Ikea, Delta Light, Lexus, Candy, Hoover, Haier, Decor Lab, Zip Zone, e molti altri.

Si inizia con una foresta multisensoriale galleggiante che sarà realizzata in Darsena. Il progetto di Timberland è in collaborazione con Stefano Boeri Interiors ed è dedicato alla tutela dell'ambiente. L’installazione sarà visitabile dal 7 al 12 giugno, dalle 10 alle 22, in Darsena.

Ancora: Il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Innovazione Digitale per le Industrie Creative e Culturali del Politecnico di Milano, organizza delle visite allo spazio della ex Fondazione progettato dall’Architetto Franco Raggi, per conoscere il prezioso archivio riconosciuto patrimonio “di particolare interesse culturale” da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Il Fuorisalone a Isola

Anche in Isola gli eventi della Design Week non mancano, anzi. Saranno più di 250 tra designer e studi di design internazionali che parteciperanno all'Isola Design District, in oltre 40 punti di interesse del quartiere.

Il tema scelto per questa nuova edizione è Together As One, per riunire le varie realtà sotto un unico tetto, quello del quartiere, e stimolare la connessione tra espositori e visitatori.

Ecco allora che si inizia con la Stazione Porta Garibaldi dove nell’Atrio sarà realizzato un giardino fiorito come originale percorso di eco-design e botanica per la 20° edizione dell'evento internazionale Green Island.

E poi, i talk del format Human To Human, per capire come la tecnologia e il design stiano trasformando la vita delle persone, presso Bottega Immagine. L'evento è organizzato da Sketchin Design, che proprio in Isola ha un pop-up studio come luogo di progettazione.

Per scoprire il programma completo del Fuorisalone visitare il sito dedicato.