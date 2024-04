Fuorisalone 2024, tutti gli appuntamenti alla Fabbrica del Vapore

In occasione del Fuorisalone, la Fabbrica del Vapore presenta Fabbrica Design Week, un evento che propone un’ampia panoramica di esposizioni e presentazioni dedicate al design, al progetto e alla ricerca.

Una novità assoluta

Con Fabbrica Design Week FDW 2024 ha inizio un percorso di collaborazioni con prestigiosi partner istituzionali su temi che riguardano le grandi sfide del futuro, con l'idea che la progettualità non possa prescindere dal momento storico presente.

In un momento in cui ricerca e sperimentazione faticano a trovare spazio, Fabbrica del Vapore mette a disposizione circa 5000 mq di superficie espositiva coperta, proponendosi come collettore per università, scuole, collettivi e designers indipendenti e 500 mq di superficie scoperta dove suoneranno alcuni fra i nomi più interessanti della scena elettronica internazionale, come Sama’ Abdulhadi, Francesco Del Garda e Young Marco tra gli altri.

Le mostre

Fabbrica del Vapore, in occasione di FDW 2024, produce due mostre: Futuro Anteriore. Casva Cabinet of Design Thinking. Affioramenti dagli archivi del progetto di Milano con le sue straordinarie monografie di autori che dal Novecento ad oggi hanno disegnato e rivoluzionato le strategie dell'abitare, e UGO LA PIETRA, abitare è essere ovunque a casa propria, mostra con lavori di ricerca relativi al territorio urbano di Milano.

La Scuola Del Design - Politecnico Di Milano presenta la mostra Interdependence. Designing Relationship sul tema dell’Interdipendenza, ovvero della natura interconnessa degli elementi; ISIA Firenze è presente con l’installazione Post Global Village. Oggetti_Migratori dedicata al fenomeno delle migrazioni climatiche con un ricco programma collaterale legato agli stessi temi; l’Associazione DcomeDesign prosegue la sua ricerca nella creatività al femminile con la mostra UPTO fino a che punto ci si può spingere…, invitando a esplorare proporzioni audaci.

Il festival

Novità assoluta il piazzale di Fabbrica del Vapore diventa lo scenario ideale per un festival dove musica e design si incontrano, un progetto ideato dal dj e producer Lele Sacchi e dal produttore di eventi Eric Galiani.

Sullo sfondo di una scenografia avveniristica pensata per l’occasione e un’installazione al centro della scena “The Circle” by Real Media, uno schermo LED circolare a 360 gradi, che avvolgerà lo spazio in un vortice di luci e colori, con una stanza immersiva al suo interno e visual Arts immaginate da Monogrid e digital artists tra cui Gabriele Verga, Rich.4d, Franz Rosati, Ved.fourdimensional, Elia Pellegrini, Fabiola Sangineto, Lorenza Liguori, Lorenzo Venturini, si alterneranno dj e artisti internazionali, con esibizioni dal pomeriggio fino a mezzanotte, seguiti da club night nello spazio Tempio del Futuro Perduto.