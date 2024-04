sunRICE, un percorso di trasformazione tra innovazione, sostenibilità e felicità

A volte la quotidianità può nascondere elementi sorprendenti che si presentano in maniera totalmente nuova se osservati da un punto di vista alternativo.

Idee innovative e nuove competenze, infatti, possono dare vita a soluzioni inaspettate, in grado di adattarsi alle esigenze di una realtà come quella attuale, in continua trasformazione ed evoluzione.

È il caso del riso che, nella cornice della Milano Design Week, verrà presentato sotto una luce nuova.

In occasione del Fuorisalone di Milano, che si terrà dal 15 al 28 aprile Eni rinnova la partnership con INTERNI, e cui si propone di dare rilievo all’importanza delle competenze e della formazione, trattando tematiche come l’economia circolare e la sostenibilità.

È dalla volontà di veicolare tali valori che nasce il progetto sunRICE – la ricetta della felicità, ideato per condividere sia i temi posti alla base delle economie trasformative che quelli legati al benessere e la salute.

Si tratta di un percorso sviluppato presso l'Orto Botanico di Brera e realizzato dalla collaborazione tra Eni e Niko Romito con l’installazione progettata da CRA - Carlo Ratti e Italo Rota il cui contributo rimarrà indelebile, nell'ambito della mostra Interni Cross Vision. L’installazione sarà visitabile dal 15 al 25 aprile.

Il riso, un cereale antico in grado di trasformarsi e generare felicità

"sunRICE - la ricetta della felicità" è un percorso esperienziale il cui grande narratore è il riso, cereale scelto in quanto elemento legato alla tradizione, semplice, antico e diffuso, ma che si presta ad essere reinterpretato in maniera innovativa attraverso ricerca e competenze.

Questo cereale diventa, infatti, un mezzo per parlare della felicità di mangiare bene, di effettuare nuove scoperte e di apprezzare l’insolito.

Partendo dalla pianta del riso, sarà possibile osservare la trasformazione del chicco di riso in alimento, diventando l'ingrediente di una ricetta ideata dal rinomato chef Niko Romito insieme alla sua Accademia di formazione e il suo Laboratorio di ricerca.

In seguito, si potrà vedere come gli scarti della lavorazione possono diventare materia prima per l’architettura, grazie al contributo della società Ricehouse (premiata da Joule, la scuola di Eni per l’impresa).

Infine, vi sarà un’ultima trasformazione a ‘chiudere il cerchio’: il materiale di cui è composta l’installazione tornerà, infatti, alla terra in qualità di pacciamatura per terreni da coltivazione o per favorire la crescita di nuove piante

Un percorso sorprendente

sunRICE si presenta come un percorso, lungo il quale saranno disposti dei punti chiave che accompagneranno i visitatori nello svolgersi del racconto della trasformazione del riso.

All’ingresso dell’Orto Botanico si verrà accolti dalle piante di questo cereale, esibito, così, nella sua prima forma; un infopoint che esporrà il concept dell’installazione racconterà i possibili molteplici utilizzi di questa materia prima, attraverso studio e ricerca.

Proseguendo nell’esplorazione dell’Orto Botanico, gli ospiti potranno saperne di più riguardo allo speciale biscotto creato dallo Chef Niko Romito, realizzato con ingredienti sani e naturali.

La farina di riso è la protagonista, ma la preparazione comprende altre piante presenti all'interno dell’Orto, come salvia, rosmarino, finocchietto, che contribuiscono a renderne unico il sapore.

Sarà, poi, possibile gustare il biscotto presso l’area relax, ottenendo un ‘assaggio di felicità’.

Il tragitto porterà, quindi, i visitatori ad ammirare e attraversare l'installazione progettata dagli architetti Carlo Ratti e Italo Rota, realizzata con materiale costruttivo di origine organica, generato riutilizzando gli scarti di lavorazione del riso attraverso un processo produttivo a impatto zero. Questo materiale è realizzato, grazie alle competenze e lo studio della società Ricehouse.

La visita rappresenterà, inoltre, l’occasione per approfondire l'importanza del valore della formazione in Eni e nell’Accademia Niko Romito tematica che verrà veicolata anche attraverso attività interattive.

Infine, il percorso si chiuderà assistendo alla forma da cui partono e a cui torneranno i materiali di cui è costituita l’installazione, che diventeranno pacciamatura naturale impiegata per coltivare nuove piante trattenendo l’umidità del terreno, fornendo nutrienti e ostacolando la crescita di piante infestanti senza usare sostanza chimiche.

SunRICE, appuntamenti da non perdere

Il 15 aprile, in occasione dell’inaugurazione di "SunRICE - la ricetta della felicità", presso l’Orto Botanico di Brera, è previsto un momento di confronto per illustrare il concept del progetto. Un’opportunità dedicata anche alla stampa di settore per approfondire i valori legati all’economia circolare e alla sostenibilità, alla formazione e all’innovazione condivisi dai partner coinvolti.

L’evento vedrà la partecipazione di Niko Romito, Gilda Bojardi, Carlo Ratti, Tiziana Monterisi Claudio Granata - Director Human Capital & Procurement Coordination di Eni - ed il professor Martin Kater, Direttore dell’Orto Botanico di Brera.

Altro appuntamento da non mancare sarà il talk di sabato 20 aprile, durante il quale si parlerà di competenze, di economia circolare e di come queste si legano con la felicità.