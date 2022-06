Milano Design Week, l'installazione a Villa Necchi Campiglio

In occasione della Design Week Gaggenau, storico marchio tedesco di luxury design specializzato nella produzione di elettrodomestici per la cucina domestica, apre oggi le porte dell’installazione architettonica immersiva "A Statement of Form" nel cuore di Milano, a Villa Necchi Campiglio, dove per tutta la durata della Milano Design Week avrà luogo una serie di eventi esclusivi dedicati a professionisti e appassionati del mondo dell’architettura, del design e della cucina.

Il progetto

Per realizzare il progetto "A Statement of Form", Gaggenau ha collaborato con importanti realtà e professionisti del design, tra cui lo studio di architettura tedesco 1zu33, i maestri italiani della pietra naturale Salvatori e il produttore di ceramiche Kaufmann Keramik. A regalare un'esperienza di haute cuisine proprio all’interno dell’installazione sarà invece lo chef tedesco tre stelle Michelin del "Restaurant Überfahrt" Christian Jürgens, ambassador Gaggenau.

"A Statement of Form" si estende su 360 metri quadrati, creando una struttura che interpreta gli elementi chiave che caratterizzano Gaggenau e i valori che da sempre ispirano la filosofia dell’azienda. Un mix di forma e funzione, che mette al centro elettrodomestici di altissimo livello ed eccellenza culinaria.

I visitatori si muoveranno all’interno dell'installazione, sperimentando tecnologie all’avanguardia e suggestioni d’arte culinaria, dove sarà protagonista l’eccellenza Gaggenau: straordinarie prestazioni di cottura, in grado di esaltare il processo, dall’ingrediente al piatto finito, ricerca della perfezione, heritage e abilità artigianale. Ma anche progresso tecnologico, importanza della materia, perfezione tecnica e attenzione all’estetica per creare opere d’arte funzionali.

Informazioni utili

A Statement of Form sarà aperto al pubblico previa registrazione da martedì 7 a sabato 11 giugno 2022, dalle ore 11 alle ore 17.

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.