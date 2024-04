Furor gallico live con il nuovo album

Tornano dal vivo i Furor Gallico, una delle realtà folk metal più interessanti di tutta la penisola, con il nuovo album “Future To Come” pubblicato il 22 marzo 2024 per Scarlet Records. Sei i concerti italiani ad oggi confermati per la formazione che vedono la tappa meneghina sabato 6 aprile 2024 a Paderno Dugnano (MI) presso Slaughter Club, in apertura i Degrees Of Truth con il loro symphonic-progressive metal. I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket, ingresso con tessera ACSI.



Anticipato dai singoli “Among The Ashes” accompagnato dal lyric video, “Call Of The Wind” e “Birth Of The Sun”, il nuovo lavoro “Future to Come” è il quarto per i maestri del folk metal italiano e sfoggia un sound folk/melodic death unico, carico di riff pesanti e forti inni melodici. Prodotto dal chitarrista della band Gabriel Consiglio, mixato da Federico Ascari (Within Destruction, Signs of the Swarm), masterizzato da Jens Bogren presso Fascination Street Studios (Opeth, Arch Enemy, Amon Amarth) vede Ralph Salati (Destrage) in veste di special guest alla chitarra in "Faith upon Lies", copertina di Kris Verwimp (Marduk, Suidakra, Vital Remains, Uada).

Dopo il successo del precedente disco “Dusk of the Ages” con il video “Canto d'Inverno” che ha raggiunto 4,6 milioni di visualizzazioni su YouTube, i Furor Gallico tornano alla grande, fondendo ancora una volta brillantemente la musica metal estrema con le sonorità celtiche.

Davide Cicalese - Voce

Gabriel Consiglio - Chitarre, voce

Marco Ballabio - Basso

Becky Rossi - Arpa celtica

Massimo Volontè - Flauti e bouzouki

Mirko Fustinoni - Batteria



www.furorgallico.it

www.facebook.com/FurorGallicoOfficial





Biglietto € 15 + ddp su TicketOne e Mailticket

Biglietti € 20 in cassa la sera del concerto

Ingresso con tessera ACSI entro.in/slaughterclub



Apertura porte ore 20:00



Inizio concerto FUROR GALLICO ore 22:10