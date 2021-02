Future food system networks

Talk online su zoom

Serie: DISPUTE TALKS



Partecipanti:



Jorrit Kiewik, Direttore di Slow Food Youth Network,

Sonia Massari, Lecturer di Sustainability Design all’Università Roma Tre

Moderatrice: Kathrin Hönegger, SRF (Radio Televisione Svizzera), 'Einstein'



Come arriva la mela al consumatore? Quante fasi attraversa il cibo prima di atterrare sulla nostra tavola? La risposta a queste domande richiama in genere un modello semplicistico che descrive la catena alimentare, dalla produzione alla distribuzione, come processo lineare. Questa convinzione ha portato i produttori a cercare, per la trattazione, il trasporto e la trasformazione delle merci, i luoghi economicamente più convenienti. Negli ultimi vent’ anni, tuttavia, è cresciuta la consapevolezza che il cibo debba rientrare in circuiti diversi, seguendo nuovi modelli sistemici, e diverse scuole di pensiero hanno messo a punto le proprie proposte per realizzare il cambiamento.



Istituto Svizzero in collaborazione con Bites of Transfoodmation.

Il talk si terrà in inglese.