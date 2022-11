E se fossero bambine e bambini i creatori delle città in cui vivono? Immaginerebbero una metropoli inclusiva e sostenibile?

Nell’ambito della Milano Digital Week Fondazione Golinelli e PACO Design Collaborative organizzano, presso lo Junior Lab dell’ADI Design Museum, Futuropoli. La città del domani progettata dai bambini, laboratori gratuiti che si terranno sabato 12 alle 14.30 e domenica 13 novembre alle 11 e alle 14.30.



Esperte ed esperti guideranno le partecipanti e i partecipanti dagli 8 ai 12 anni nel costruire la città del futuro. Gli “architetti in erba” progetteranno in gruppo scuole per poi passare a interi quartieri con ponti, servizi e altre strutture, creati con materiali di riciclo e di uso quotidiano.



L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione su eventbrite.