Gabriele Marchesi e Gianantonio Cristalli - Mostra bi-personale

ARCADIA ART GALLERY - MILANO



15 – 26 maggio2022

Bi-personale di Arte contemporanea

Presentazione e testo critico a cura di Valentina Cavera (Giornalista e Critico d'Arte)



Arcadia Art Gallery, domenica 15 maggio alle 16.30, presenta due personali: di opere scultoree realizzate da Gianantonio Cristalli e di pittura, opere di Gabriele Marchesi.

Come seguire le immagini di un film muto in bianco e nero su uno schermo televisivo contemporaneo che si moltiplica, Marchesi celebra i trascorsi della vita dell’uomo in “Fascino del tempo”. Volti di donna, di anziani signori emozionano il visitatore in un viaggio tra intimità e segreti, saggezza e fierezza.

Cristalli espone i suoi lavori come fossero giocattoli, dalle colorazioni accese, nel loro moltiplicarsi per raggiungere la fantasia e la creatività dello spettatore. Come un demiurgo crea plasmando la materia dando prova che anche ciò che è statico può toccare il confine del movimento in “Demiurgo futurista”.

ARTISTI IN MOSTRA:

Gianantonio Cristalli in “Demiurgo futurista”.

Gabriele Marchesi in “Fascino del tempo”.





ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese 61 Milano - Naviglio Grande

APERTURA MOSTRA: domenica 15 maggio h. 16.30

ORARI GALLERIA:

LUNEDÌ: su appuntamento

MARTEDÌ: 15.00 - 19.30

MERCOLEDÌ: 15.00 - 19.30

GIOVEDÌ: 15.00 - 22.00

VENERDÌ: 15.00 - 19.30

SABATO: 10.30 - 13.00 /15.00 - 19.30



INFO: tel: 02 837 5787 e-mail: arcadiartgallery@gmail.com